أكثر من 10 مليارات جنيه خسائر البنوك السودانية

التاريخ: 18-يونيو-2019
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كشف الأمين العام لاتحاد المصارف السوداني الدكتور سراج الدين عثمان عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالاتحاد جراء أحداث فض الاعتصام في الثالث من يونيو والتي بلغت قيمتها أكثر من 10 مليارات جنيه.
وأكد في تصريح بحسب (سونا) أن خسائر فادحة لحقت بممتلكات الاتحاد في أعقاب احتماء المعتصمين بالمبنى والتي تراوحت ما بين الفقد والتحطيم لأجهزة الحاسوب والتكييف والخزن وكافة الأثاثات والملفات وكل ما يتعلق بعمل الاتحاد، لافتاً إلى تبليغ الاتحاد للجهات المعنية الشرطة والنيابة العامة للتحقيق فيما حدث، مبيناً عدم تحميل المسئولية لأي جهة لحين نهاية التحقيق.
وأشار سراج الدين إلى استمرار عمل الاتحاد بالرغم من الخسائر التي لحقت بالاتحاد، مطالباً بضرورة تضافر الجهود من كافة السودانيين للخروج من الأزمة الحالية والاهتمام بالمصلحة العامة لتجاوز المرحلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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