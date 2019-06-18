الإدارة الأهلية تفوض العسكري بتشكيل الحكومة الانتقالية

أعلنت الإدارة الأهلية في عموم السودان اليوم الثلاثاء بأرض المعارض ببري تفويض المجلس العسكري الانتقالي تفويضاً مطلقاً بتشكيل مستحقات المرحلة الانتقالية تشريعية وتنفيذية بالتشاور مع القوى السياسية دون إقصاء لأحد.

وحمّل السلطان أحمد حسين دينار المجلس العسكري الانتقالي لدى مخاطبته ملتقى الإدارة الأهلية في عموم السودان الذي خاطبه وشرفه الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي)، حمّل المجلس العسكري أمانة السيادة الوطنية وأن تكون سلطة وطنية خالصة وبإرادة سياسية قوية لا تلين للتدخلات الخارجية.

Advertisements

وأعلن دعم الإدارة الأهلية للمجلس بالمبادرات الهادفة وحيا قوات الدعم السريع التي أثبتت دعمها في كل المحاور وأنهم يمثلون رسالة الأمن القومي والإقليمي وسفراء السودان في ساحة التضحيات. وأشار إلى دور الإدارة الأهلية، موضحاً أنها تسهم بقوة في أمن البلاد والمحافظة على الحدود مع دول الجوار وحفظ العلاقات الدولية.

وأشاد بالقوى الثورية الفاعلة والطرق الصوفية وكل من ساهم في العمل الوطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان، قائلاً إنه ليس للإدارة الأهلية حزب وأن حزبها الوطن والشعب، وحيا المجلس العسكري الانتقالي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية ودورها الكبير في حفظ وسلامة الأمن.

وقال السلطان هاشم عثمان هاشم عضو اللجنة التنفيذية للملتقى بحسب سونا – إن الإدارة الأهلية تمثل أساس أبناء الشعوب والمجتمعات الفاضلة، مضيفاً أن الإدارة الأهلية دفعت برؤية متوازنة وعادلة للمجلس العسكري الانتقالي بعد لقاءاتها بالمجتمع والأحزاب حتى يشمل الحل الجميع.

وأبان أن الإدارة الأهلية تفوض المجلس العسكري للقيام بكافة التدابير والقرارات الحاسمة بتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية ذات الخبرات العملية والنزاهة وليس من حملة الجنسيات الأجنبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)