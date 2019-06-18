السيسي: مشكلة السودان هي من يحكم السودان

قال الدكتور التجاني سيسي رئيس تحالف نهضة السودان إن مشكلة السودان تكمن في من يحكم السودان وليست كيف يُحكم، مشيراً إلى البداية التي وصفها بالخاطئة لقوى الحرية والتغيير التي أدت للصراع حول السلطة.

Advertisements

وأشار السيسي بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء خلال الإعلان عن التحالف، إلى أن الصراع حول السلطة منذ الاستقلال أدى إلى تأصيل عدم الاستقرار بالوطن، لافتاً إلى تسيد المشهد السياسي بعد إسقاط النظام من قبل قوى الحرية والتغيير التي ذهبت في اتجاه إقصاء الغير، منتقداً تجريمها لكل من شارك في النظام السابق وتجريم تقديرات الأحزاب السياسية.