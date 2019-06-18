قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الله علي إبراهيم : إن (الاعتصام والعصيان المدني أوضح بما لا يدع مجالاً للشك انفصال المجتمع المدني عن الحكومة المشكلة من المجلس العسكري) مضيفاً بأن ذلك جعل(جسد المجتمع المدني ينفصل عن الحكومة ويخليها أم فكو).

وسخر إبراهيم مما يشاع حول ظهور بعض المجموعات المسلحة إلى ترتدي أزياء القوات النظامية حيث قال:(سمعت بأن الجنجويد لابسين لبس العساكر والعساكر لابسين لبس الجنجويد) مستطرداً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تحليل ساخر للدكتور عبد الله علي إبراهيم(المجلس العسكري قاعد أم فكو .. نحن في بلد ولا ميز عزابة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.