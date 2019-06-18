تعيين الفريق ركن “أحمد عبدون” والياً لولاية الخرطوم

أدى القسم أمام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الفريق الركن احمد عبدون حماد والياً لولاية الخرطوم بحضور رئيس القضاء ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وأعرب الوالي في تصريح صحفي عن شكره وتقديره على الثقة الكبيرة التي أولاه لها المجلس لمنصب والي ولاية الخرطوم.

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وأكد حماد بحسب ما نقله المجلس العسكرى على صفحته بالفيس بوك – أن المرحلة القادمة ستشهد عملاً دؤوباً يتركز علي توفير الأمن والاستقرار والمحافظة عليه وتوفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين وحل مشكلة المواصلات والاستعداد الجيد للعام الدراسي في الثلاثين من يونيو الجاري بجانب الاستعداد لموسم الخريف.



وشدد الوالي على الاهتمام بالشباب والرياضة ومنع التغول على الميادين وزيادة الإنارة الليلية في كافة المواقع منعاً للجريمة والظواهر السالبة.