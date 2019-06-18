الإتحادي الأصل: المجلس العسكري صادِق في تشكيل الحكومة

التاريخ: 18-يونيو-2019
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كشف الحزب الإتحادي الأصل عن عزمه تقديم مذكرة للمجلس العسكري تحتوي على العديد من الرؤي لحل قضايا البلاد ، في قت قال فيه إن المجلس العسكري صادِق بشأن تشكيل الحكومة ولابد من جميع القوي السياسية أن تكون صادِقة بذات النهج.
وقال الزين العوض القيادي بالحزب في تصريح بحسب (smc) إن المذكرة أمنت على ضرورة أن تكون الفترة الإنتقالية لمدة عامين بجانب تكوين مجلس سيادي مشترك ، فضلاً عن تشكيل حكومة تكنوقراط وتكوين مجلس تشريعي من (300) فرد .
وأكد العوض رفضهم إقصاء أي من القوي السياسية خلال المرحلة الإنتقالية، لافتاً لعدم تعويل الحزب على الحلول الخارجية في حل مشكلات البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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