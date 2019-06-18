الإتحادي الأصل: المجلس العسكري صادِق في تشكيل الحكومة

كشف الحزب الإتحادي الأصل عن عزمه تقديم مذكرة للمجلس العسكري تحتوي على العديد من الرؤي لحل قضايا البلاد ، في قت قال فيه إن المجلس العسكري صادِق بشأن تشكيل الحكومة ولابد من جميع القوي السياسية أن تكون صادِقة بذات النهج.

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وقال الزين العوض القيادي بالحزب في تصريح بحسب (smc) إن المذكرة أمنت على ضرورة أن تكون الفترة الإنتقالية لمدة عامين بجانب تكوين مجلس سيادي مشترك ، فضلاً عن تشكيل حكومة تكنوقراط وتكوين مجلس تشريعي من (300) فرد .

وأكد العوض رفضهم إقصاء أي من القوي السياسية خلال المرحلة الإنتقالية، لافتاً لعدم تعويل الحزب على الحلول الخارجية في حل مشكلات البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)