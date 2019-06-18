الصحة : 80 مليون دولار مديونية شركات الأدوية

التاريخ: 18-يونيو-2019
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كشف وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف د. سليمان عبدالجبار عبدالله، عن بدء العمل مع المجلس العسكري الانتقالي وبنك السودان لحل مديونية شركات استيراد الأدوية، مؤكداً أن المديونية بلغت 80 مليون دولار.
وقال د. سليمان بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”، إن شركات الأدوية لديها مديونيات خلال الشهور الماضية وفي العام الماضي، حيث استوردت أدوية بسعر آجل ولم تتمكن من سدادها.
وأشار إلى أن الحصر تم بواسطة المجلس القومي للأدوية والسموم للفواتير واجبة السداد وتمت مراجعتها للتأكد من أنها عبارة عن أدوية وليست مستحضرات تجميل أو سلع أو صنف من الأصناف غير الضرورية.
وأكد أن المديونية بلغت 80 مليون دولار، وهي جملة المبالغ والمديونيات المطلوبة من الشركات.
ولفت إلى أن هذه الشركات تحتاج إلى مبالغ مالية لتسديد المديونية حتى يصبح الطريق ممهداً لاستيراد أصناف جديدة.
وأضاف د. عبدالجبار أن جهود المجلس العسكري ومحافظ بنك السودان لتوفير المبالغ المطلوبة لسداد الديوان ستفتح باباً واسعاً للشركات لاستيراد كميات كبيرة.
وأشار إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على الوفرة الدوائية في السوق بالرغم من أن الأسعار ما زالت مرتفعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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