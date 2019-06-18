اتحاد العمال يطالب بهيكلة رئاسة الجمهورية والعدل

التاريخ: 18-يونيو-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements طالب اتحاد عمال السودان المجلس العسكري الانتقالي بهيكلة المؤسسات العامة للدولة، خاصة رئاسة الجمهورية، القضائية، ووزارة العدل، و بحسب صحيفة آخر لحظة أوضح أمين علاقات العمل باتحاد عمال السودان خيري النور في سمنار المفاوضة للقيادة الجماعية، بأن تلك المؤسسات خارج هيكلة المجلس الأعلى للأجور، مما يحدث ربكة في زيادة المفارقات بين العاملين بالقطاع العام. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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