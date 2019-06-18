رجح الدكتور غازي صلاح الدين، رئيس الجبهة الوطنية للتغيير في السودان ذوبان حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع عمر البشير حيث قال خلال مقابلة تلفزيونية: (لو سألتني عن المؤتمر الوطني مستقبلاً في الغالب أنه سيذوب كما ذابت أحزاب في الماضي مرتبطة بالنظام كما حدث للاتحاد الاشتراكي هذه الاحتمال هو الارجح).

وأشار غازي إلى إمكانية عودة حزب المؤتمر الوطني مجدداً إلى الحياة السياسية إذا استطاع تغيير جلده حيث قال :(يمكن أن يفتح باب التسجيل للأحزاب والمؤتمر الوطني يمكن أن يسجل حزباً آخر ) مضيفاً بقوله

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :غازي صلاح الدين يكشف عن طريقة سهلة لعودة المؤتمر الوطني بعد الإطاحة به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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