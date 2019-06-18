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تنسيقية القوى الوطنية تطالب بتسريع تكوين حكومة التكنوقراط

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 18-يونيو-2019

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تنسيقية القوى الوطنية تطالب بتسريع تكوين حكومة التكنوقراط

طالبت تنسيقية القوى الوطنية التي تتكون من أكثر من (120) حزب وحركة بتسريع تكوين حكومة التكنوقراط والكفاءات، في وقت دعت فيه إلى ضرورة التوافق الوطني بشأن هذه الحكومة.

 

وقالت د. سهير صلاح القيادية بحزب المؤتمر الشعبي القيادية بتنسيقية القوى الوطنية بحسب (smc) إن القوى الوطنية قدمت رؤية أن تكون مهام الحكومة القادمة الإستعداد والترتيب للإنتخابات القادمة بجانب تحقيق الإستقرار السياسي والأمني ومعالجة الأزمة الإقتصادية بالإضافة لإتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف التوتر والإحتراب وإستكمال عملية السلام بالبلاد وإدارة الفترة الإنتقالية.

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وفي ذات السياق دعا بحر إدريس ابوقردة القيادي بتنسيقية القوى الوطنية لعدم  إقصاء أي قوى حزبية خاصة في المجالس التشريعية بالمركز والولايات.

 

فيما طالب د. حسين شنقراي الناطق الرسمي بإسم تحالف أحزاب الشرق بأن تكون الحكومة القادمة من أصحاب الكفاءات وليست محاصصة حزبية، مبيناً أن التكنوقراط ستتوفر لهم مساحات كبيرة في انجاز مهامهم التنفيذية بإعتبار أنهم ليست لديهم إنتماءات حزبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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