تيار الشريعة يتهم رئيس وزراء إثيوبيا بتأجيج الصراع

اتهم الأمين العام لـ”تيار نصرة الشريعة ودولة القانون” د. محمد علي الجزولي، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بتأجيج الموقف بين الأطراف والرجوع بالمفاوضات للمربع الأول، ورفض الجزولي الخروج بملف

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المفاوضات إلى خارج السودان، وقال لدينا تجارب في هذا الشأن بخروج الراحل جون قرنق، من التجمع الوطني الديمقراطي، في ذات السياق قال الأمين العام لـ”تحالف القوى الوطنية للتغيير” د. فرح العقار،

إن الاستهداف الخارجي يعود لعدم استقرار الأحوال السياسية والأمنية بالسودان، وبحسب صحيفة آخر لحظة طالب عقار التيارات بتقديم برنامج واضح للدولة وتقديم خارطة طريق تقود البلاد إلى بر الأمان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)