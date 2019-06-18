الأصم : الأجواء غير مهيأة للتفاوض

قال القيادي في قوى “التغيير” محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي أمس إن السيناريوهات المتوقعة أن يسيطر المجلس على السلطة في انقلاب كامل الدسم، وعلينا التحضير لهذا السيناريو، ونحن أزحنا

“البشير” من الحكم و بعض رموز النظام ونحن الآن أمام لجنته الأمنية، ووصف تصريحات المجلس العسكري بالمتناقضة حول انتقال السلطة إلى حكومة مدنية، وأكد الأصم تمسكهم بإعادة هيكلة كاملة

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للقوات المسلحة التي من ضمنها قوات الدعم السريع، بيد أنه أرجع ذلك بعد تحقيق السلام الشامل، ودمج كل الفصائل المتمردة بما فيها الحركات المسلحة، وبحسب صحيفة آخر لحظة قال الأصم إن الأجواء غير مهيأة للتفاوض بسبب الاحتقان الشديد الذي يشهده الشارع بعد أحداث فض الاعتصام، وقطع ثقتهم بأن الشعب سينتصر وأنهم متمسكون بالسلمية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)