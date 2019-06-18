المجلس العسكري يتعهد بصيانة دار “العجزة “

التاريخ: 18-يونيو-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة تعهد رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول طيار ركن صلاح عبدالخالق، بصيانة دار العجزة والمسنات بمنطقة السجانة بالخرطوم، بجانب دعم وتأهيل العيادة الطبية بالدار وتزويدها بالمعدات الطبية الحديثة وتوفير الكادر الطبي بها. Advertisements وتفقد عبدالخالق بحسب الشروق – الدار ووقف على طريقة عمله، كما تفقد اقسامه واطمأن على أوضاع النزيلات بالدار وقدم لهن دعماً بمبلغ 100 ألف جنيه وخمس فرص حج للمسنات واثنان للمشرفات على الدار، وتعهد بصيانه الدار وتأهيل العيادة الطبية. وأشاد رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي بجهود المشرفات على الدار والعناية التي تقدم للنزيلات بما يوفر لهن الحياة الكريمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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