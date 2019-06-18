عاجل.. استقالة محمد الأمين من عضوية تجمع المهنيين

استقالة محمد الأمين عبد لعزيز من عضوية تجمع المهنيين الذي يقود احتجاجات السودان. افادت وكالة الأناضول في نبأ لها، عن ولن تعلن الوكالة عن أي تفاصيل أخرى.

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