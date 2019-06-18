الفريق الركن احمد عبدون يؤدي القسم واليا لولاية الخرطوم

ادي القسم امام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الركن احمد عبدون حماد واليا لولاية الخرطوم بحضور رئيس القضاء ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. واعرب الوالي في تصريح صحفي عن شكره وتقديره علي الثقة الكبيرة التي اولاه لها المجلس لمنصب والي ولاية الخرطوم. وأكد حماد أن المرحلة القادمة ستشهد عملا دؤوبا يتركز علي توفير الأمن والاستقرار والمحافظة عليه وتوفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين وحل مشكلة المواصلات والاستعداد الجيد للعام الدراسي في الثلاثين من يونيو الجاري بجانب الاستعداد لموسم الخريف.

وشدد الوالي علي الاهتمام بالشباب والرياضة ومنع التغول علي الميادين وزيادة الانارة الليلية في كافة المواقع منعا للجريمة والظواهر السالبة.

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