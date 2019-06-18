بـ"الشبت" والكزبرة.. هكذا يمكنك تحضير عجينة الطعمية

تحتوي عجينة الطعمية "الفلافل" على مواد عذائية مفيده، فهي تجمع بين الخضراوات والبقوليات كـ"الفول المدشوش"، والشبت والكرات والكزبرة الخضراء.
وتختلف إعداد الفلافل في جميع المحافظات، وفي إسكندرية تكون مميزة ويفضلها الجميع كونها لا تضيف فتات الخبز إلى مكوناتها كما تفعل المطاعم في باقي المحافظات.
وتعتبر الفلافل الوجبة الرئيسية على الإفطار بالنسبة لغالبية المصريين، بل تشتهر أيضاً باختلاف طريقة تحضيرها من محافظة إلى آخرى.
مقادير عجينة الطعمية
نصف كيلو فول مدشوش مقشر ومنقوع طوال الليل خضرة متنوعة(كرات-جذور البصل الاخضر الخضراء-شبت-كزبرة بقدونس) 10 فصوص ثوم .
توابل(ملعقتين كبار ملح-شطة حسب الرغبة-نصف ملعقة فلفل اسمر-ملعقتين كزبرة مطحونة-اربع ملاعق صغيرة كمون مطحون) 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر 1 بصلة متوسطة الحجم
طريقة تحضير عجينة الطعمية
صفّي الماء من الفول ويغسل مرة واحدة و يفرم في الكبة حتي يصبح كالعجين و يصب في وعاء بعد غسل و تقطيع الخضرة و البصل افرميهم في الكبة مع الثوم و باقي التوابل حتي تمام الفرم ضعي الخليط السابق علي الفول ثم يعاد ضربهما معا من جديد حتي يتجانسا تماما.
تحكمي في خشونة ونعومة العجينة حسب رغبتك. احفظيها في اكياس في الفريزر عند الاستخدام اقليها في زيت غزير ويمكنكِ وضع القليل من الكزبرة على وجه العجينة أثناء القلي للحصول على مذاق الفلافل الجاهزة.
واحتفل جوجل اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019 باليوم العالمي للطعمية "الفلافل"
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