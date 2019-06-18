بـ"الشبت" والكزبرة.. هكذا يمكنك تحضير عجينة الطعمية

تحتوي عجينة الطعمية "الفلافل" على مواد عذائية مفيده، فهي تجمع بين الخضراوات والبقوليات كـ"الفول المدشوش"، والشبت والكرات والكزبرة الخضراء.

وتختلف إعداد الفلافل في جميع المحافظات، وفي إسكندرية تكون مميزة ويفضلها الجميع كونها لا تضيف فتات الخبز إلى مكوناتها كما تفعل المطاعم في باقي المحافظات.

وتعتبر الفلافل الوجبة الرئيسية على الإفطار بالنسبة لغالبية المصريين، بل تشتهر أيضاً باختلاف طريقة تحضيرها من محافظة إلى آخرى.