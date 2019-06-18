عاجل.. مجلس النواب التونسي يقر تعديلات قانونية تقصي مرشحين للرئاسة

أقر مجلس النواب التونسي الثلاثاء تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019.
وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح مجلس النواب التونسي یقر تعدیلات قانونیة تقصي مرشحین للرئاسة بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين او استفادته من دعاية سياسية.
والنص الجديد يمكن ان يحول دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ.
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