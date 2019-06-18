حميدتي : السودان لا تتحمل تأخيرا لحل الأزمة بعد الآن (فيديو)

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير باسم "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء: إن السودان لا يتحمل تأخيرا لحل الأزمة التي يمر بها، مشددا على دور سلطات الإدارات الأهلية في كل ولاية في حل الأزمة التي تمر بها الدولة.
وأوضح حميدتي، أن الجيش قابل ممثلين "عن كل ألوان الطيف الشعب السوداني"، ويقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شئون البلاد.
ودعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان ما وصفها بـ"الأحزاب العريقة" إلى تحمل المسئولية وتبدية مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، قائلا: "نريد حكومة سريعة، ونريد حلا سودانيا – سودانيا، والبلاد لا تتحمل تأخيرا للحل بعد الآن".
وخلال كلمته، ركز دقلو على الإدارة الأهلية، قائلا إنه يجب إعادة السلطة إليها، لكن "بعد تنظيمها"، متعهدا بالتحاور مع الإدارات الأهلية في كل ولاية لبحث رؤيتها لحل الأزمة في السودان.
وأضاف "نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلى بر الأمان، مشددا على أن "الأمن والجيش مهمتهما حماية البلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة".
وتابع: "نحن كمجلس عسكري بعيدون عن السياسة ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات".
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