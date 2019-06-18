السفير الإماراتي يؤكد موقف بلاده الداعم لأي اتفاق يصل إليه السودانيون

أكد السفير الإماراتي في الخرطوم حمد بن محمد الجبيني لوفد تجمع المهنيين السودانيين موقف أبوظبي الداعم لأي اتفاق يصل إليه السودانيون وأوضح أن الدعم الذي تقدمه الإمارات هو للشعب السوداني ومن أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية وليس انحيازها لجهة ضد الأخرى.

جاء ذلك رداً على توضيح الوفد خطورة التدخل الأجنبي لدعم أي طرف في العملية السياسية ضد الآخر.

واستعرض الوفد مجريات العملية السياسية منذ سقوط نظام المخلوع عمر البشير وحتى اللحظة، مؤمناً على أهمية الانتقال للسلطة المدنية والديمقراطية لضمان الاستقرار وبحيث تمثل النسيج الاجتماعي الواسع والمتنوع في السودان.

وشدد وفد تجمع المهنيين خطورة التراجع عن الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها.