القس جون يحث الأطراف على تنفيذ اتفاقية السلام

أشاد نائب رئيس مجلس كنائس جنوب السودان بجهود الأطراف في اتفاق السلام الذي تم تنشيطه.
و قال القس جون أوكومو حكيم لراديو تمازج يوم الأحد إن الكنائس في جنوب السودان تشيد بالتقدم الملحوظ في وقف إطلاق النار وبناء الثقة بين القوات الذي يسمح للمدنيين بالتحرك بحرية في معظم أنحاء البلاد.
وأبان القس جون أوكومو أنه على الرغم من أن هناك خطوات إيجابية اتخذتها الأطراف لتنفيذ الاتفاق ، إلا أن بعض المدنيين في بعض القرى في ولاية نهر ياي يشهدون انتهاكات من جانب بعض الأطراف.
و أكد أوكومو أن الكنائس في جميع أنحاء جنوب السودان تبشر بالمصالحة و السلام و تدعو الأطراف إلى ضرورة حماية السكان المدنيين.
و في ذات السياق ناشد الزعيم الديني اطراف اتفاق السلام أن يلتزموا بالتنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية لإنهاء معاناة الشعب حتى يتسنى للاجئين و النازحين العودة الى ديارهم .
في 12 مايو ، فشلت أطراف الاتفاق في تشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية مما ادى إلى تمديد الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر أخرى حتى 12 نوفمبر.
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