كشف السفير الألمانى لدى الكويت كارلفريد بيرجنر، عن تعاقد الكويت على شراء 12 عربة استشعار ألمانية مدرعة من ماركة (فوكس).
وقال بيرجنر – فى تصريح صحفى – إن عربات الاستشعار الألمانية المدرعة (فوكس) من تصنيع شركة (راينميتال) الألمانية، وهى مزودة بأجهزة استشعار للإشعاعات النووية والمواد السامة البيولوجية والكيماوية.
وأضاف أنه سيتم إيفاد 78 ضابطا وعسكريا من قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل في الجيش الكويتي إلى ألمانيا؛ للتدريب على عربات الاستشعار الألمانية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن مهام عمل السفير الألمانى لدى الكويت كارلفريد بيرجنر ستنتهى رسميا في 24 يوليو المقبل، بعد ثلاث سنوات قضاها سفيرا لبلاده في الكويت؛ حيث سيحل محله السفير إيشتيفان موبس، والذى كان يعمل رئيسا للقسم الاقتصادي بالسفارة الألمانية لدى اليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: الكويت تعاقدت على شراء 12 عربة استشعار ألمانية مدرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.