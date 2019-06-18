سلطات ولاية بيه تحذر من خطر المجاعة

حذرت السلطات الحكومية في ولاية بيه بجنوب السودان من خطر الجوع المحتمل في أجزاء الولاية بسبب فشل الموسم الزراعي.
قال وزير الاعلام بالولاية ، بيتر نين توت ، في حديثه لراديو تمازج الأحد ، ، إن هطول الأمطار الغزيرة بصورة مستمرة الأسابيع الماضية غمرت مقاطعة "أورور" .
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأمطار الغزيرة دمرت عدة منازل ، مما أجبر الأسر على النزوح إلى مباني المدارس.
و تابع " هناك نزوح لكن ليس لدينا إحصائيات دقيقة ، ووفقا للتقرير الذي تلقيناه تم تدمير مئات المنازل وتشرد أكثر من 1000 شخص بجانب تدمير المزارع مما جعل الناس يتوقفون عن الزراعة لأن المنطقة قد غمرتها المياه "
و حذر الوزير نين من أن الوضع الإنساني قد يزداد سوءًا في مناطق أورور الكبرى، ناشد المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد لتقييم المنطقة وتقديم المساعدة اللازمة للعائلات المتضررة.
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