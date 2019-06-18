أكراد تركيا يدعمون مرشح المعارضة لرئاسة بلدية اسطنبول

أعلن السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش، اليوم الثلاثاء، دعمه لأكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة لرئاسة بلدية اسطنبول.

وتجدر الإشارة إلى أن دعم دميرطاش، الزعيم المؤسس لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، مهم، لأن تصويت الأكراد سيكون حاسماً في انتخابات البلدية المقررة في 23 يونيو الجاري.

وكتب دميرطاش، على تويتر "يتعين دعم خطاب إمام أوغلو".

وأضاف أنه لا يجب التردد لأنه "لا خيارات متعددة"، مضيفاً أن هناك خياراً واحداً للسلام والعدل والمساواة والحرية في تركيا.

Advertisements

ومن المقرر إعادة الانتخابات على منصب رئيس بلدية اسطنبول التي ألغتها اللجنة العليا للانتخابات التركية في مايو الماضي، بعد التصويت في نهاية مارس الذي فاز به إمام أوغلو، على بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية، بهامش طفيف.

وقاطع الأكراد المحافظون الذين اعتادوا التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، الانتخابات الأخيرة بسبب سياساته ضد الأكراد، وتحالفه مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.

تجدر الإشارة إلى أن دميرطاش محتجز على ذمة المحاكمة منذ نوفمبر 2016 على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب في بلدة أدرنة، شمال غرب البلاد.