ارتفاع أسعار شراء الدولار في تداولات الأسواق الموازية للعملات

قال متعاملون مع الأسواق الموازية للعملات أن “هنالك حرمة نشطة في تداول العملات الأجنبية منذ يوم امس الاثنين انعكست بصورة واضحة في أسعار العملات في تداولات اليوم (الثلاثاء).

واشاروا إلى أن الأسعار بدأت ترتفع منذ تداولات منتصف نهار امس بما ادى إلى ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الطلب على شراء النقد الأجنبي.

وبرر عدد منهم حسب (باج نيوز) حالة ارتفاع الأسعار بارتفاع تداولات العرض والطلب تزامنا مع تحرك الحركة التجارية التي طالها الركود خلال الفترة السابقة واوضحوا أن اسعار شراء الدولار ارتفعت إلى ٦٤ جنيها عبر النقد مقابل ٦٢جنيها خلال الفترة الماضية فيما بلغت أسعار البيع ٦٧ جنيه عبر النقد وسجل سعر شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية ٧٥ جنيها.