الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ارتفاع أسعار شراء الدولار في تداولات الأسواق الموازية للعملات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
 قال متعاملون مع الأسواق الموازية للعملات أن “هنالك حرمة نشطة في تداول العملات الأجنبية منذ يوم امس الاثنين انعكست بصورة واضحة في أسعار العملات في تداولات اليوم (الثلاثاء).
 واشاروا إلى أن الأسعار بدأت ترتفع منذ تداولات منتصف نهار امس  بما ادى إلى ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الطلب على شراء النقد الأجنبي. 

وبرر عدد منهم حسب (باج نيوز) حالة ارتفاع الأسعار بارتفاع تداولات العرض والطلب تزامنا مع تحرك الحركة التجارية التي طالها الركود خلال الفترة السابقة واوضحوا أن اسعار شراء الدولار ارتفعت إلى ٦٤ جنيها عبر النقد  مقابل ٦٢جنيها خلال الفترة الماضية فيما بلغت أسعار البيع ٦٧ جنيه عبر النقد وسجل سعر شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية ٧٥ جنيها. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار شراء الدولار في تداولات الأسواق الموازية للعملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا