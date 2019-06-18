ارتفاع أسعار شراء الدولار في تداولات الأسواق الموازية للعملات

وبرر عدد منهم حسب (باج نيوز) حالة ارتفاع الأسعار بارتفاع تداولات العرض والطلب تزامنا مع تحرك الحركة التجارية التي طالها الركود خلال الفترة السابقة واوضحوا أن اسعار شراء الدولار ارتفعت إلى ٦٤ جنيها عبر النقد مقابل ٦٢جنيها خلال الفترة الماضية فيما بلغت أسعار البيع ٦٧ جنيه عبر النقد وسجل سعر شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية ٧٥ جنيها.
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