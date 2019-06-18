أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 7 طواقم إطفاء تحاول السيطرة على حريق بأحد الأحراش في منطقة بيسان.
وأشارت القناة الثانية الإٍسرائيلية إلى أن 7 طواقم إطفاء وإنقاذ تحاول السيطرة على الحريق، فيما تم طلب مساعدة طائرات الإطفاء لمعاون سيارات إطفاء الحرائق في السيطرة عليه.
وأوضح موقع "والا" الإسرائيلي أن طائرات الإطفاء تحاول أن تمنع امتداد النيران إلى المنازل المحيطة بالحرش.
وتشهد إٍسرائيل خلال الفترة الماضية موجة من الحرائق بسبب الجفاف الشديد وارتفاع درجة الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. 7 طواقم إطفاء وطائرات للسيطرة على حريق في بيت شان الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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