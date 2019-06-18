عاجل.. 7 طواقم إطفاء وطائرات للسيطرة على حريق في بيت شان الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 7 طواقم إطفاء تحاول السيطرة على حريق بأحد الأحراش في منطقة بيسان.

وأشارت القناة الثانية الإٍسرائيلية إلى أن 7 طواقم إطفاء وإنقاذ تحاول السيطرة على الحريق، فيما تم طلب مساعدة طائرات الإطفاء لمعاون سيارات إطفاء الحرائق في السيطرة عليه.

وأوضح موقع "والا" الإسرائيلي أن طائرات الإطفاء تحاول أن تمنع امتداد النيران إلى المنازل المحيطة بالحرش.

وتشهد إٍسرائيل خلال الفترة الماضية موجة من الحرائق بسبب الجفاف الشديد وارتفاع درجة الحرارة.