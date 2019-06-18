قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى محادثة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأضاف ترامب في تغريدة "سنحظى باجتماع موسع في الأسبوع المقبل خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان".
وأضاف "فريقا الدولتين سوف يبدأن المباحثات قبل اجتماعنا".
وتحمل تغريدته نبرة أكثر تفاؤلاً بمحادثاته مع شي، بعد تساؤلات متزايدة حول فرص نجاح أكبر اقتصادين في العالم في حل خلافاتهما، وإنهاء النزاع التجاري المحتدم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يجري محادثة هاتفية جيدة مع الرئيس الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.