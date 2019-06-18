وقال الأمين العام لاتحاد المصارف المكلف سراج الدين عثمان مصطفى: “تسلمنا خطاباً من المجلس العسكري لتوضيح خسائر الاتحاد والمصارف على أن يتم تسليمها للمجلس الانتقالي في غضون أسبوعين، مقدراً الخسائر التي طالت الاتحاد بحوالي 10 ملايين جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المصارف ينفي اتهام أي جهة بتخريب مقره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.