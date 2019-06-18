اتحاد المصارف ينفي اتهام أي جهة بتخريب مقره

تعليق نفى اتحاد المصارف السوداني اتهام أي جهة بارتكاب أعمال التخريب التي طالت الاتحاد بعد أحداث فض الاعتصام أمام القيادة.

وقال إن صبيحة فض الاعتصام شهدت دار الاتحاد أعمال تخريب واسعة لم يسلم منها أي من مكاتب وقاعات الاتحاد، في وقت كشف فيه عن توجيه للمجلس العسكري الانتقالي بتوضيح الخسائر التي لحقت به والمصارف عقب فض اعتصام القيادة العامة للجيش.

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف المكلف سراج الدين عثمان مصطفى: “تسلمنا خطاباً من المجلس العسكري لتوضيح خسائر الاتحاد والمصارف على أن يتم تسليمها للمجلس الانتقالي في غضون أسبوعين، مقدراً الخسائر التي طالت الاتحاد بحوالي 10 ملايين جنيه.