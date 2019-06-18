51 ألف جريمة حوثية ضد أطفال الجوف في 4 أعوام

ووفقاً لمكتب "مسام" الإعلامي اليوم الثلاثاء، تسببت ميليشيا الحوثي الانقلابية في 6200 صدمة نفسية وحرمان نحو 25 ألف طالب من التعليم، وفي نزوح أكثر من 20 ألف طفل من مديريات المحافظة، إضافة إلى آلاف الأطفال النازحين من خارج المحافظة.
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