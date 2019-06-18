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51 ألف جريمة حوثية ضد أطفال الجوف في 4 أعوام

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رصد مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف، 51.481 ألف انتهاكاً حوثياً لحقوق الطفولة في المحافظة بين 2015، وإلى مايو(أيار) الماضي.
وأوضح مدير المكتب عبد الهادي العصار في مؤتمر صحافي بمحافظة الجوف، أن الميليشيا تورطت في 39 جريمة قتل، و65 إصابة، بينها 32 خلفت إعاقات وتشوهات، ولفت إلى أن الميليشيا احتجزت 12 شخصاً دون السن القانونية، وجندت 165 طفلاً.

ووفقاً لمكتب "مسام" الإعلامي اليوم الثلاثاء، تسببت ميليشيا الحوثي الانقلابية في 6200 صدمة نفسية وحرمان نحو 25 ألف طالب من التعليم، وفي نزوح أكثر من 20 ألف طفل من مديريات المحافظة، إضافة إلى آلاف الأطفال النازحين من خارج المحافظة.

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