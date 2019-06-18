دقلو: نريد حلاً البلاد لاتتحمل التأخير

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم الثلاثاء، إن البلاد لا تتحمل تأخيراً لحل الأزمة التي تمر بها، مؤكداً قبول المجلس بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وشدد دقلو خلال لقاء مع زعامات الإدارة الأهلية في الخرطوم على دور سلطات الإدارات الأهلية في كل ولاية في حل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن الجيش قابل ممثلين عن كل ألوان الطيف السوداني، ويقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد.

ودعا دقلو ما وصفها بـ”الأحزاب العريقة” إلى تحمل المسؤولية وتبدية مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، قائلاً “نريد حكومة سريعة، ونريد حلاً سودانياً- سودانياً، والبلاد لا تتحمل تأخيراً للحل بعد الآن”.

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وركز دقلو في خطابه على الإدارة الأهلية، قائلاً إنه يجب إعادة السلطة إليها، لكن “بعد تنظيمها”، متعهداً بالتحاور مع الإدارات الأهلية في كل ولاية لبحث رؤيتها لحل الأزمة في السودان.

وأضاف “نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلى بر الأمان، مشدداً على أن “الأمن والجيش مهمتهما حماية البلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة”.

وتابع “نحن كمجلس عسكري بعيدون عن السياسة ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات”.