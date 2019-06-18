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مصر تتوسط لعرض مطالب قوى التغيير في اجتماع الوزراء الأفارقة باديس ابابا

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أجرت السفارة المصرية بالخرطوم مشاورات مع قوى الحرية والتغيير لمعرفة مطلوباتها للعودة للتفاوض مع المجلس العسكري لعرضها خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الافريقية المزمع انعقاده الأسبوع المقبل في اديس ابابا لمتابعة ماتم في قمة القاهرة.

 

 

وجددت قوى الحرية والتغيير خلال اللقاء اليوم الثلاثاء في بيان تمسكها بضرورة التحقيق المحايد والمستقل في مجزرة ٢٩ رمضان، وتحمل المجلس العسكري للمسئولية عنها وفك الحصار العسكري على الخرطوم وبقية المدن بعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها والسماح بحرية الإعلام وإنهاء حالة التعتيم الإعلامي المضروب بمنع الإنترنت.

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كما دعت قوى الحرية والتغيير الى إطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتوقف عن إجراءات التضييق الأمني على المواطنين.

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