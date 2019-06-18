الإمارات تؤكد دعمها للسودان دون الانحياز لأي طرف

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان؛ حمد محمد حميد الجنيبي؛ على موقف بلاده الداعم لأي اتفاق يصل اليه الفرقاء في السودان.

وقال أن الدعم الذي تقدمه الإمارات للشعب السوداني من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية؛ وليس انحيازها لجهة ضد الأخرى.

وتناول لقاء لجنة العلاقات الخارجية لتجمع المهنيين السودانيين اليوم الثلاثاء السفير بالخرطوم؛ التطورات السياسية في السودان.

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وشدد التجمع على ضرورة الانتقال للسلطة المدنية والديمقراطية لضمان الاستقرار؛ مؤكدا خطورة التراجع عن الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع المجلس العسكري. واشار الى أن الحالة السياسية بعد مجزرة ٢٩ رمضان تختلف تماماً عن ما سبقها؛ وانها تتطلب لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة مرتكبيها وهو المطلب الأساسي للشعب السوداني، وهو المطلب الذي أكد على دعمه الجانب الإماراتي.

وأوضح وفد تجمع المهنيين في بيان خطورة التدخل الأجنبي لدعم أي طرف في العملية السياسية ضد الآخر وهو ما أمن عليه السفير الإماراتي.