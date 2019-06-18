مصر تنفذ وعد محمد صلاح لساديو ماني

وعد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، أثناء الجلسة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء خلال زيارة صبحي لاستاد الإسماعيلية. ووعد وزير الرياضة ساديو ماني بزيارة المسجد الأزهر بالقاهرة، ووضع ترتيبات مكثفة لتحقيق حلمه الذي أبلغ به محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر. وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا بداية من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم 19 يوليو المقبل.

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