نفط عمان يتراجع 73 سنتاً للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر نفط عمان تسليم أغسطس القادم، بواقع 73 سنتاً للبرميل.
وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم أغسطس، تراجع إلى 59.97 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 60.7 دولار.
وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر سبتمبر القادم 59.12 دولار للبرميل، بتراجع 71 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 59.83 دولار للبرميل.
وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو0.73 بالمائة، ليصل إلى 51.55 دولار للبرميل، خاسراً 38 سنتاً للبرميل.
وانخفض سعر خام برنت تسليم أغسطس0.95 بالمائة ليصل إلى مستوى 60.36 دولار للبرميل، فاقداً 58 سنتاً عن مستوياته السابقة.
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