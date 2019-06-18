التاريخ: 18-يونيو-2019
0 مشاهدة
عثرت أسرة على طفلها المختفي لمدة شهر كامل جثة داخل المشرحة بالخرطوم وتشير الوقائع إلى أن الطفل المختفي يبلغ من العمر (13) عاماً خرج من منزل ذويه بإحدى مناطق شرق النيل وبحسب
صحيفة الدار ظلت أسرته تبحث عنه في جميع المناطق والمرافق العامة من مستشفيات ومشارح إلى أن تم العثور عليه غريقاً ومن ثم نقله للمشرحة وفقاً للإجراءات القانونية لمعرفة أسباب الوفاة عليه تم
تسليم الجثمان لذويه وتدوين بلاغ تحت طائلة المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء طفل لشهر والعثور على جثته داخل المشرحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.