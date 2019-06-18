اختفاء طفل لشهر والعثور على جثته داخل المشرحة

التاريخ: 18-يونيو-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة عثرت أسرة على طفلها المختفي لمدة شهر كامل جثة داخل المشرحة بالخرطوم وتشير الوقائع إلى أن الطفل المختفي يبلغ من العمر (13) عاماً خرج من منزل ذويه بإحدى مناطق شرق النيل وبحسب Advertisements صحيفة الدار ظلت أسرته تبحث عنه في جميع المناطق والمرافق العامة من مستشفيات ومشارح إلى أن تم العثور عليه غريقاً ومن ثم نقله للمشرحة وفقاً للإجراءات القانونية لمعرفة أسباب الوفاة عليه تم تسليم الجثمان لذويه وتدوين بلاغ تحت طائلة المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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