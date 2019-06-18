البرهان يطلع على نتيجة الشهادة السودانية قبيل اعلانها

اطلع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء، خلال لقائه وكيل وزارة التربية، على نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام 2019 توطئة لإعلانها مساء اليوم الثلاثاء عبر مؤتمر صحفي.

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وأشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالجهود العظيمة التي يبذلها المعلمون في مراحل الشهادة السودانية كافة، مما أكسبها سمعة طيبة وقبولاً دولياً، مشيراً إلى حرص المجلس على تهيئة البيئة المناسبة للتعليم والمعلمين بالبلاد.

إلى ذلك، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم د. الطاهر حسن الطاهر، في تصريح صحفي عقب اللقاء،بحسب الشروق – أن عدد الجالسين لهذا العام بلغ 539 ألف طالب وطالبة، جلسوا في 3944 مركزاً، منها 14 مركزاً خارج السودان، مشيراً إلى جلوس ستة آلاف طالب وطالبة يمثلون 23 جنسية مختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)