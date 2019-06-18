التاريخ: 18-يونيو-2019
0 مشاهدة
شرعت النيابة العامة في غجراءات التحري والتحقيقات مع بعض رموز النظام السابق، وعلى رأسهم عوض الجاز، مأمون حميدة ومحمد يوسف كبر، على خلفية تدوين دعاوى جنائية قيدت في مواجهتهم، تتعلق بدعاوى الفساد المالي.
وكشفت مصادر عليمة أن رموز النظام المذكورين موقوفون على ذمة التحقيق، وتجري التحريات معهم على خلفية بلاغات استغلال النفوذ، وتبديد الأموال العامة، وخيانة الأمانة، والثراء الحرام، والتي تندرج جميعها تحت مسمى “دعاوى الفساد”.
وبحسب صحيفة الصيحة أبلغت المصادر أن البلاغات تحت المادة (98) من القانون الجنائي، متعلقة باستغلال النفوذ، والمادتين (6-7) قانون الثراء الحرام والمال المشبوه.
وكشف النائب العام قبل يومين، عن تدوين نحو (41) دعوى جنائية في مواجهة رموز النظام السابق.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التحري مع الجاز وكبر ومأمون حميدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.