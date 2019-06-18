بدء التحري مع الجاز وكبر ومأمون حميدة

شرعت النيابة العامة في غجراءات التحري والتحقيقات مع بعض رموز النظام السابق، وعلى رأسهم عوض الجاز، مأمون حميدة ومحمد يوسف كبر، على خلفية تدوين دعاوى جنائية قيدت في مواجهتهم، تتعلق بدعاوى الفساد المالي.

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وكشفت مصادر عليمة أن رموز النظام المذكورين موقوفون على ذمة التحقيق، وتجري التحريات معهم على خلفية بلاغات استغلال النفوذ، وتبديد الأموال العامة، وخيانة الأمانة، والثراء الحرام، والتي تندرج جميعها تحت مسمى “دعاوى الفساد”.

وبحسب صحيفة الصيحة أبلغت المصادر أن البلاغات تحت المادة (98) من القانون الجنائي، متعلقة باستغلال النفوذ، والمادتين (6-7) قانون الثراء الحرام والمال المشبوه.

وكشف النائب العام قبل يومين، عن تدوين نحو (41) دعوى جنائية في مواجهة رموز النظام السابق.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)