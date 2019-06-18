الدفاع يدلي بإفادات في محاكمة (3) متهمين ضبطت بحوزتهم (4) جوالات سلاح

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دافع شهود عن (3) متهمين يواجهون تهماً بحيازة السلاح بعد أن ضبطت بحوزتهم (4) جوالات داخلها بنادق على متن عربة لوري بكردفان، وقال شاهد الدفاع أمام محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال أنه كان

مع المتهم سائق العربة وفي طريقهما حملا معهما مجموعة من الأشخاص وعند التفتيش تم توقيفهم وبتفتيش العربةوبحسب صحيفة السوداني تم العثور على جوالات داخلها سلاح، ونفى الشاهد علاقة المتهم بالسلاح أو الاتجار فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)