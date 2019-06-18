التاريخ: 18-يونيو-2019
7 مشاهدة
نفى اتحاد المصارف السوداني اتهام أي جهة بارتكاب أعمال التخريب التي طالت الاتحاد بعد أحداث فض الاعتصام أمام القيادة.
وقال إن صبيحة فض الاعتصام شهدت دار الاتحاد أعمال تخريب واسعة لم يسلم منها أي من مكاتب وقاعات الاتحاد، في وقت كشف فيه عن توجيه للمجلس العسكري الانتقالي بتوضيح الخسائر التي لحقت به والمصارف عقب فض اعتصام القيادة العامة للجيش.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف المكلف سراج الدين عثمان مصطفى بحسب صحيفة السوداني: “تسلمنا خطاباً من المجلس العسكري لتوضيح خسائر الاتحاد والمصارف على أن يتم تسليمها للمجلس الانتقالي في غضون أسبوعين، مقدراً الخسائر التي طالت الاتحاد بحوالي 10 ملايين جنيه.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المصارف ينفي اتهام أي جهة بتخريب مقره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.