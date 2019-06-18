الشرطة: المواطن المقتول بابوسعد قاوم تنفيذ أمر قبض

أعلنت الشرطة أن المواطن الذي توفي في ابوسعد، الإثنين، وهو يحمل سلاحاً أبيض “ساطور” قاوم -رغم تحذيره شفاهة- شرطياً وفردين من قوات الدعم السريع في أثناء تنفيذ عملية قبض في مواجهة أحد المتهمين بالمنطقة.

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وقال بيان للمكتب الصحفي للشرطة، إنه في الثانية والنصف من ظهر يوم الإثنين وأثناء عملية تنفيذ أمر قبض في مواجهة الموطن (خ-أ-خ) بمنطقة ابوسعد بأمدرمان، حدثت مقاومة عند القبض وأشهر المدعو السلاح الأبيض (ساطور) في مواجهة القوة المكونة من شرطي وفردين من الدعم السريع.

وأشار البيان بحسب ما نقلته شبكة الشروق – إلى أنه تم تحذير المواطن شفاهة من قبل القوة ولكنه لم يكترث من التحذير وقاوم القوة، وتم إطلاق عيار ناري لتعطيله، مما أدى لإصابته وتم إسعافه للمستشفى إلا إنه فارق الحياه متأثراً بجراحه له الرحمة والمغفرة. وتم فتح بلاغ تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي بقسم شرطة ابوسعد، والتحريات مستمرة بإشراف النيابة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)