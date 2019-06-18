هيئة الدفاع: البشير برئ من التهم الموجهة إليه

التاريخ: 18-يونيو-2019
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قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع “عمر البشير” محمد الحسن الأمين، أن البشير برئ من التهم الموجهة إليه ولا توجد بينات ترتقي لمستوى الاتهامات في مواجهته.
وأكد الأمين بحسب صحيفة السوداني عدم توجيه تهمة إليه غير حيازة المال، وتوقع أن يزداد عدد محامي الدفاع عنه إلى أكثر من (72) محامياً، موضحاً أن الدفاع عنه طوعاً لأن أحمد إبراهيم الطاهر وعده بالدفاع عنه.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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