المهدي يمثل أمام نيابة الخرطوم شمال اليوم

يمثل كل من رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ومهدي بابو نمر أمام نيابة الخرطوم شمال اليوم (الثلاثاء) للإدلاء بشهادتهما حول البلاغ المدون ضد الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين بتهمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة في العام 1989.

وبحسب صحيفة السوداني إن وكيل نيابة الخرطوم شمال مولانا أحمد النور الحلا، قد أصدر أمر تكليف للصادق المهدي ومهدي بابو نمر للمثول أمامه. وأكد المصدر أنهما سيمثلان ظهر اليوم.

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وأضاف المصدر أن وكيل النيابة أصدر أمراً آخراً بمخاطبة الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون لمده بشريط الفيديو الذي يحمل البيان الأول للرئيس المخلوع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)