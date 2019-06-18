البشير: “أسألوا قوش عن قتل المتظاهرين”

تفاصيل جديدة بشأن استجواب الرئيس المخلوع عمر البشير حول قتل المتظاهرين. وطبقاً لمعلومات غاية في الدقة، فإن البشير وعند استجوابه بواسطة ولكاء نيابة بشأن قتل

المتظاهرين وما ذكره في خطاب جماهيري في حولية بمنطقة الكريدة بولاية النيل الأبيض حول مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري أكد البشير بأنه يتلقى تقارير أمنية واتضح له أنها كانت مغلوطة، وتبرأ

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البشير من إعطاء تعليمات بقتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن الأمن هو من يقدر الأوضاع، وأضاف: (قتل المتظاهرين أسألوا منو قوش).

وبحسب صحيفة السوداني كانت النيابة العامة قد وجدهت في وقت سابق تهمة (التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين) إلى البشير.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)