العثور على أجزاء عربة مسروقة منذ (16) عاماً

التاريخ: 18-يونيو-2019
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تمكنت قوات مباحث ولاية شمال دارفور من استرداد أجزاء من عربة لاندكروزر تم نهبها منذ أكثر من (16) عاماً ونقلت مصادر أن شرطة محلية طويلة في العام 2003 كانت قد تلقت بلاغاً بنهب عربة لاندكروزر
ووقتها جرت عمليات تمشيط وبحث واسعة دون العثور على العربة وقبل يومين وأثناء عمليات تمشيطية لمباحث الولاية توافرت معلومات تفيد بأن أجزاء من عربة مسروقة يتم تداولها وبحسب صحيفة الإنتباهة
تم تحديد الموقع ومداهمته حيث تمكنت قوة المباحث من ضبط شاسيه العربة بحوزة أحد المتهمين وتم اتخاذ التدابير اللازمة وتدوين بلاغ وشرعت الشرطة في التحقيق معه.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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