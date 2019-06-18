التحقيق حول ملابسات مقتل أطفال بالرصاص بأم درمان

التاريخ: 18-يونيو-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة شرعت وحدة حماية الأسرة والطفل في التحقيق حول ملابسات مقتل طفلين في حادثين منفصلين أحدهما بمنطقة بانت والآخر بالعباسية بأم درمان. Advertisements وكان الطفلين لقيا حتفهما رمياً بالرصاص إبان الأحداث التي شهدتها خواتيم شهر رمضان ودونت بلاغات وأحيل أحدهما للأسرة والطفل ويجري إحالة الملف الآخر للأسرة والطفل، وحسب صحيفة الانتباهة فإن أحد الطفلين يبلغ 14 عاماً وشرعت النيابة والشرطة في التحقيق لاكمال ملف القضية وإحالته لمحكمة الطفل. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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