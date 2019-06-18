مقتل متفلت هاجم ارتكازاً للدعم السريع بأم درمان

لقى متفلت مصرعه رمياً بالرصاص أثناء مهاجمته نقطة ارتكاز لقوات الدعم السريع بطلمبة مربع (7) بالفتيحاب.

وأبلغ شاهد عيان من أبناء المنطقة أن القتيل كان يحمل ساطوراً حينما حاول اقتحام الطلمبة وهو يشهر ساطوره وعندما حاول أحد أفراد ارتكاز قوات الدعم السريع إيقافه وإثنائه عن التقدم صوب

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الطلمبة، إلا أنه أصر على مهاجمة القوة بالساطور وعندها قام فرد القوة بإطلاق أعيرة نارية بالهواء لإيقاف المتهم إلا أنه وبحسب صحيفة الإنتباهة ظل يتقدم صوب الطلمبة، وعندما اقترب من أفراد نقطة التأمين قام الجندي باطلاق النار عليه ما أدى لاصابته وتم الاتصال بشرطة النجدة التي هبت لموقع الحادث وتم تأمينه وحمل المصاب إلى مستشفى في أم درمان إلا أنه لقى حتفه متأثراً بإصابته وتم فتح بلاغ وتم التحفظ على الجندي التابع

لقوات الدعم السريع وأرسل إلى وحدته لاستكمال إجراءات القضية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)