التاريخ: 18-يونيو-2019
19 مشاهدة
لقى متفلت مصرعه رمياً بالرصاص أثناء مهاجمته نقطة ارتكاز لقوات الدعم السريع بطلمبة مربع (7) بالفتيحاب.
وأبلغ شاهد عيان من أبناء المنطقة أن القتيل كان يحمل ساطوراً حينما حاول اقتحام الطلمبة وهو يشهر ساطوره وعندما حاول أحد أفراد ارتكاز قوات الدعم السريع إيقافه وإثنائه عن التقدم صوب
الطلمبة، إلا أنه أصر على مهاجمة القوة بالساطور وعندها قام فرد القوة بإطلاق أعيرة نارية بالهواء لإيقاف المتهم إلا أنه وبحسب صحيفة الإنتباهة ظل يتقدم صوب الطلمبة، وعندما اقترب من أفراد نقطة التأمين قام الجندي باطلاق النار عليه ما أدى لاصابته وتم الاتصال بشرطة النجدة التي هبت لموقع الحادث وتم تأمينه وحمل المصاب إلى مستشفى في أم درمان إلا أنه لقى حتفه متأثراً بإصابته وتم فتح بلاغ وتم التحفظ على الجندي التابع
لقوات الدعم السريع وأرسل إلى وحدته لاستكمال إجراءات القضية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل متفلت هاجم ارتكازاً للدعم السريع بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.