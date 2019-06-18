تحقيقات مع موظفين في البنك المركزي

التاريخ: 18-يونيو-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة تصاعدت وتيرة الأحداث داخل بنك السودان المركزي عقب الأحداث الأخيرة التي خلفها إضراب الموظفين بالبنك. Advertisements وأبلغت مصادر (الإنتباهة) بشروع إدارة البنك في إجراء تغييرات وشيكة في عشر إدارات رئيسة خلال الأيام القليلة القادمة، وكشفت ذات المصادر عن شروع الإدارة القانونية في التحقيق ومحاسبة الموظفين الذين تسببوا في تعطل الإجراءات البنكية للعملاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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