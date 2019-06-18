أحمد هارون يطالب بتمكينهم من الرياضة

التاريخ: 18-يونيو-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة تحصلت (الجزيرة نت) على معلومات جديدة عن ظروف احتجاز الرئيس المعزول ورموز نظامه.

ومساعد الرئيس المخلوع ونائبه في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون وحسب (الجزيرة نت) كان يرتدي جلباباً شعبياً وطالب بتمكين المعتقلين من ممارسة الرياضة، وذكر أنهم حينما كانوا في السلطة وفروا للإمام الصادق المهدي هذا الامتياز، كما شرح حالة الرعب التي عمت المعتقل حينما تم فض الاعتصام بالقوة، وقال إن صوت إطلاق النار كان مدوياً في محيط السجن. Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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