التاريخ: 18-يونيو-2019 فى : أخبار 46 مشاهدة تحصلت (الجزيرة نت) على معلومات جديدة عن ظروف احتجاز الرئيس المعزول ورموز نظامه.

وحسب مصادر تحدثت لـ(الجزيرة نت) فإن النائب الأول الأسبق للرئيس البشير علي عثمان يقيم في غرفة مزدوجة، ويشتكي من حرمانهم من أداء صلاة الجمعة، وبحسب صحيفة الانتباهة وصف ما يحدث في الساحة السياسية بالتخبط وقال متحسراً (ليتهم شاورونا في تسيير أمور الدولة). Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر علي عثمان: ما يحدث في الساحة السياسية تخبط و(ليتهم شاورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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