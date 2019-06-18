الرئيس المعزول “البشير” يشتكي من كثرة البعوض

تحصلت مصادر على معلومات جديدة عن ظروف احتجاز الرئيس المعزول عمر البشير ورموز نظامه.

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ووفقاً للمصادر فإن البشير بدأ في حالة صحية جيدة ويزوره طبيب متخصص في العيون وآخر في الأذن والأنف والحنجرة، ويرتدي الزي الشعبي، ويتمتع بمعنويات عالية، ويقيم في غرفة بها سريرين وحمام داخلي، لكنه يشتكي من كثرة البعوض.

وقال الرئيس المعزول (ضاحكاً) حسب صحيفة الإنتباهة، إن الوضع يذكره بوضعه عندما كان ضابطاً صغيراً في منطقة ربكونا بجنوب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)