الأردن والأمم المتحدة يبحثان عددًا من القضايا المتعلقة باللاجئين فى عمان

بحث وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، كريستين ماثيوس، السبل اللازمة لمساعدة الأردن على تحمل أعباء موجات اللجوء الموجودة على أراضيه من مختلف الجنسيات وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد حماد -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بلاده والمفوضية، ودورها في دعم اللاجئين باعتبارها المظلة الأممية المعنية باللاجئين في الأردن.
وتطرق اللقاء إلى دعوة المجتمع الدولي لدعم الأردن ومساندته بشكل أكبر وأكثر فعالية حتى يتسنى له الاستمرار في تأدية رسالته الإنسانية وتخفيف حجم الضغوطات التي يتعرض لها.
من جانبها، أكدت ماثيوس التزام المفوضية بمساعدة الأردن في استضافة اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها.
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